Верховный суд оставил в силе приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

Верховный суд России отклонил жалобу на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого Московский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, перед закрытым заседанием Сущенко сказал собравшимся журналистам, что «морально и физически готов» к этапу в колонию.

Напомним, о задержании украинского журналиста информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко ФСБ сообщила в октябре 2016 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», в которой идет речь о сборе и хранении в целях передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.

Информагенство «Укринформ» не раз заявляло, что Сущенко с 2002 года является его сотрудником, а с 2010 года работает собственным корреспондентом агентства во Франции.

4 июня Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Дело носило гриф «секретно», поэтому судебные заседания по нему проходили в закрытом режиме.

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«Коммерсант» утверждал, что его обвинили в работе на украинскую разведку под журналистским прикрытием. В сентябре 2016 года он прилетел из Парижа в отпуск в Москву, чтобы навестить брата и одновременно с этим якобы собирал информацию о структуре созданной незадолго до этого Нацгвардии. Кроме того, он интересовался у бывших военных, может ли самопровозглашенная Донецкая народная республика начать новое наступление на Мариуполь.