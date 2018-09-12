В Дзержинске произошел взрыв на химпредприятии. Есть пострадавшие

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В Дзержинске (Нижегородская область) взорвалась емкость с растворителем на территории предприятия «Карбохим». Один человек погиб и один пострадал, сообщает источник ТАСС со ссылкой на МЧС экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в 10:23. На открытой площадке НПО «Карбохим» произошел взрыв емкости со смесевым растворителем, после чего возник пожар.

«Произошло загорание химикатов в емкости, горение происходит в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. На данный момент объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метров», — рассказал источник агентства в МЧС.

Согласно информации на сайте научно-производственного объединения «Карбохим», оно работает в Дзержинске с 1992 года и выпускает связующие для литейного производства, антипригарные краски.

В Дзержинске 31 августа произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки имени Я.М. Свердлова, в результате которого погибли пять человек. В тот же день в результате вспышки газа на предприятии в Самаре погибли трое рабочих. 5 сентября несколько человек также пострадали из-за взрыва на химическом заводе «Азот» в Кемеровской области