BBC: британские консерваторы обсудили способы отправить в отставку Терезу Мэй

Около 50 членов Европейской исследовательской группы, которая работает на правящую Консервативную партию, обсудили, как и когда можно заставить действующего премьер-министра Великобритании уйти в отставку. Об этом сообщил телеканал ВВС со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала утверждает, что недовольство вызывают планы Мэй оставить Великобританию в зоне свободной торговле с Евросоюзом после выхода из Еврозоны. Однако решение по этому вопросу может быть принято к осени, когда пройдут переговоры между Великобританией и ЕС, и будут ясны результаты этих встреч.

ВВС отметило, что на прошедшей встрече присутствовал и экс-глава МИД страны Борис Джонсон, не раз критиковавший действия Мэй по Brexit. При этом опрошенные телеканалом эксперты предполагают, что консерваторы не пойдут на решительные шаги до тех пор, пока не будут уверены в полном смещении Мэй с поста.

Напомним, в июле Великобритания опубликовала план так называемого «мягкого Brexit». Авторы документы подчеркивают, что хотят «практичного» выхода из Евросоюза, предполагающего установление с ЕС таких прочных отношений, которых у Союза нет ни с одной другой страной.

Авторы плана намерены добиваться зоны свободной торговли, что предполагает обоюдный доступ товаров на рынки: они должны будут пройти лицензирование только в одной стране (в Англии или стране-участнице Евросоюза), чтобы иметь возможность продаваться на обоих рынках. Это, как говорится в документе, защитит уникальные цепочки поставок от задержек по времени и дорогих таможенных деклараций.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года: идею Brexit тогда поддержали 51,9% избирателей.