«Проект» узнал о первых испытаниях «Новичка» на военных в СССР. Ранее власти России отрицали существование такой программы

В 1982 году на секретном объекте в Шиханах в Саратовской области провели испытание химического оружия на 23-летнем лейтенанте Владимире Петренко. По словам ученого Владимира Углева, на военнослужащем могли тестировать в небольших дозах нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как выяснило издание «Проект», эксперимент длился около 30 секунд. «Специальной защитной тканью мне обвязали голову — маска закрывала все, кроме носа и рта. Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде. Затем произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких», — описывал испытание Петренко.

В 90-е лейтенант подал иск о компенсации вреда здоровью: после эксперимента у него появились заболевания желудка, дыхательных путей и кожи. Суд постановил (документ есть в распоряжении «Проекта»), что опыт не нанес вреда, а болезни возникли либо до, либо после испытания.

По словам Петренко, эксперимент мог проводиться в отношении еще 40 военнослужащих. В 1993 году подполковник медслужбы Поспелов утверждал, что участникам тестирования давали дышать плацебо, однако они сами об этом не знали.

Испытания проводились в рамках секретной программы «Фолиант», которая велась Министерством обороны. Ученым удалось синтезировать четыре вещества, которые называют «Новичками», выяснил «Проект».

В начале марта возле ресторана в британском Солсбери нашли без сознания бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позднее их выписали из больницы, однако лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены ядом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия, в свою очередь, все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. «В России никакие научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием «Новичок» никогда не проводились. Повторю: не было никакой программы под таким названием», — утверждал постпред России при Организации по запрещению химиечского оружия Александр Шульгин.

В начале сентября Великобритания обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными. По словам президента России Владимира Путина, подозреваемые являются гражданскими лицами, они скоро появятся в СМИ.