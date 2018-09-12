Организаторы митинга 16 сентября обжаловали в суде отмену согласования властями Петербурга

Председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров подал иск в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать незаконным отказ администрации города в согласовании митинга против пенсионной реформы 16 сентября. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

В своем иске Пивоваров указал, что уведомление от администрации пришло позднее, чем установленные законом три дня с момента подачи уведомления, что является нарушением закона.

Он также отметил, что изменение согласованных ранее места, времени и условий проведения публичного мероприятия не допускается, согласно постановлению пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года N 28. Рассмотрение иска назначено на 10:30 13 сентября.

Власти Петербурга 10 сентября предложили из-за ремонта прорвавшейся на площади Ленина трубы перенести уже согласованный митинг в Удельный парк на севере города.

Депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский после получения уведомления писал, что у властей Петербурга есть возможность отдать для проведения митинга часть площади, которая не занята ремонтом: «Лукавство властей очевидно: место аварии находится в одном конце площади (на углу с улицей Комсомола), а место, где запланированы митинги — в противоположном».

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Ранее власти Петербурга отозвали согласование у прошедшей 9 сентября акции против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального за два дня до ее проведения.

Она также должна была состояться на площади Ленина у Финляндского вокзала, однако организаторам предложили провести ее в Удельном парке — также из-за прорыва водопроводной трубы.

В итоге митинг против пенсионной реформы прошел в центре города. В результате, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны 623 человека. Всего на акциях по России было задержано более тысячи человек.