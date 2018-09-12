«Мы все отдадим»: глава ВТБ пообещал вкладчикам вернуть доллары в случае попадания под санкции

Глава ВТБ Андрей Костин пообещал выплатить деньги вкладчикам, которые хранят свои сбережения в долларах и захотят их снять в случае попадания ВТБ в санкционный список США. Об этом Костин рассказал в интервью BFM.

«План у нас есть, безусловно. Я его детали раскрывать не буду, но могу сказать, что все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять (…) Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», — заявил глава ВТБ.

По его словам, банк может выплатить сумму в рублях по текущему на момент их снятия курсу, или перевести в другой банк в рублях, чтобы там перевели в доллары, а также выдать наличными.

«Не секрет, что мы сегодня даже с компаниями, которым выдаем кредиты в долларах, делаем оговорку о том, что они могут возвращены быть в рублях, допустим, по курсу», — сказал банкир.

Напомним, в США активно обсуждаются возможные санкции за кибератаки и вмешательство в выборы. При этом, чтобы нивелировать риски инвесторы выводят деньги из облигаций федерального займа, сами банки повышают ставки по рублевым депозитам, в ЦБ обсуждают возможность поднять ставку.