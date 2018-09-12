Парламент Удмуртии запретил продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним

Государственный совет Удмуртской республики принял в окончательном чтении закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей, говорится на официальном сайте республиканского парламента.

Власти Удмуртии также вводят административную ответственность за нарушение ограничений розничной продажи электронных сигарет и вейпов.

Основная цель законопроекта — оградить несовершеннолетних от потребления никотина и использования никотиносодержащей продукции.

«Эти жидкости содержат и никотин, и различные токсические вещества, которые вызывают канцерогенный эффект. И клиническими исследованиями доказано, что это патологически влияет на всех, кто пользуется этими системами, в том числе на беременных женщин и особенно на подростков», — заявила заместитель председателя республиканского парламента Надежда Михайлова.

В июне 2018 года правительство обсуждало введение отдельного регулирования для вейпов и электронных сигарет, чтобы все устройства подпадали под действующее законодательство табачной отрасли. Вице-премьер Дмитрий Козак эту идею не поддержал, добавив, что у правительства нет понимания реального воздействия никотиносодержащих устройств на здоровье.