Сотрудников мясокомбината в Йошкар-Оле заподозрили в передаче заключенным телефонов в консервах

Прокуратура Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) внесла представление в адрес руководства мясокомбината «Звениговский» — его сотрудники, по их сведениям, помогали доставлять сотовые телефоны в исправительную колонию. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

В конце августа работники одной из колоний Марий Эл при досмотре передачи осужденному обнаружили в банках с тушенкой гаджеты и комплектующие к ним: четыре сотовых телефона, пять зарядных устройств, несколько сим-карт, USB-модем, наушники, шнуры и переходники.

Мясные консервы были изготовлены на комбинате и закатаны заводским способом. Сотрудники надзорного ведомства провели встречу с сотрудниками предприятия, на которой расказали им о возможной административной ответственности за соучастие в передаче запрещенных предметов в колонию.

В августе «Фонтанка» рассказывала о неоднократных попытках неизвестных людей передать гаджеты арестованным в СИЗО «Кресты-2» в пригороде Петербурга. Они привязывали свертки с техникой к квадрокоптерам, который зависал у изолятора так, чтобы пакет оказался перед окном камеры, где посылку отвязывали и отпускали аппарат на новый заход.