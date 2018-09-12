Суд утвердил обвинительный приговор бывшему полицейскому Рахаеву по делу о смерти задержанного в ОВД

Верховный суд Карачаево-Черкесии 12 сентября утвердил обвинительный приговор бывшему начальнику уголовного розыска Черкесска Руслану Рахаеву. Коллегия судей снизила ему наказание с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также вернула президентскую награду за оборону Нальчика в 2005 году.

В июне 2018 года Черкесский городской суд признал Рахаева виновным в пытках и смерти задержанного в ОВД. По версии следствия, 7 октября 2011 года он до смерти затоптал в своем кабинете 47-летнего Дахира Джанкезова, а потом заставил подчиненных отнести труп в их кабинет.

С версией следствия согласуются только показания оперативников и участковых полицейских Байкулова, Братова, Биджиева, Тазартукова и Тамова. Другие доказательства по делу ей противоречат. В частности, судебно-медицинские эксперты утверждают, что Джанкезов умер от травматического шока, который развился не меньше чем через 4–6 часов после нанесения ему повреждений. При этом известно, что Джанкезов был задержан вечером 6 октября и более 10 часов провел в опорном пункте на окраине Черкесска с теми самыми полицейскими, которые позже дали показания на Рахаева. Сотрудники утверждают, что всю ночь «смотрели, как он спал».

Суд первой инстанции трижды рассматривал это дело. В последнем приговоре защита Рахаева обнаружила сплошное механическое копирование из речи прокурора в прениях на предыдущем процессе.