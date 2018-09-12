Армения анонсировала получение от России оборонного кредита на 100 млн долларов

Россия предоставит Армении оборонный кредит в размере 100 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщает Sputnik Armenia.

По его словам, заключение нового кредитного договора находится в процессе. Тоноян не смог прокомментировать, о каких видах вооружения идет речь, добавив, что со временем будет обнародована соответствующая информация.

Министр отметил важность приобретения многофункциональной авиации. На вопрос, сколько планируется купить самолетов, Тоноян ответил «много».

Ранее Ереван получил кредит на закупку вооружения и военной техники на сумму 200 миллионов долларов. Поставки в рамках этого соглашения завершены.