Пермскому публицисту дали условный срок за статью в соцсетях. Ранее его оправдали по делу об отрицании Холокоста

Пермский краевой суд приговорил к двум годам условного срока публициста Романа Юшкова по делу о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК), сообщает «Коммерсант».

Юшкова признали виновным в унижении достоинства группы лиц по признаку национальности при опубликовании статьи «Хватит кормить чужаков». Как отмечал РБК, в статье приводилась статистическая таблица подушевого производства и потребления в разных республиках СССР из газеты «Комсомольская правда».

Хотя гособвинитель просил назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, суд учел в качестве смягчающего обстоятельства малолетнего ребенка обвиняемого и вердикт присяжных, согласно которому Юшков заслуживает снисхождения.

5 сентября коллегия присяжных оправдала Юшкова по второму делу об отрицании фактов, установленных приговором международного трибунала (ч. 1 ст. 354.1 УК).

Юшкова обвиняли в публикации на своих страницах в соцсетях ссылки на статью мурманского писателя Антона Благина, ставящую под сомнение цифру 6 миллионов как число евреев, уничтоженных в ходе Второй Мировой войны. Репост он сопроводил комментарием с одобрением содержания статьи и в дальнейшем защищал ее в комментариях.

Ранее Юшкова уже судили по статье о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). В мае 2017 года Ленинский суд Перми оштрафовал его на 350 тысяч рублей из-за призывов не покупать товары в магазинах «не россиян» в публикации «Скажи чужаку свое НЕТ». Позже краевой суд снизил размер штрафа до 200 тысяч.