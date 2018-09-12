Писательница Людмила Улицкая рассказала «Новой газете», почему подписала петицию с требованием закрыть дело «Нового величия» — экстремистской организации, созданной и раскрытой сотрудниками спецслужб.

«Подписать эту петицию, в сущности, должен бы был каждый гражданин страны. А в особенности тот, кто имеет детей или собирается их когда бы то ни было заводить. Мне кажется, что дело «Нового величия» закрывать не следует — следует лишь поменять его участников: на скамью подсудимых посадить провокаторов, которые эту историю разыграли в лучших традициях правосудия образца 37-го года. А заодно и тех, кто такие процессы инициирует. А в качестве обвинителей привлечь тех молодых людей, которые попали в сети этих манипуляторов».

Петицию о закрытии дела «Нового величия» подписали более 41 тысячи человек. Среди них — телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, политик Геннадий Гудков, правозащитница Светлана Ганнушкина и актриса Лия Ахеджакова.

В деле «Нового величия» десять фигурантов. Все они обвиняются по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

По делу проходят 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, которым 10 сентября продлили домашний арест еще на три месяца, разрешив делать короткие прогулки рядом с домом. Под стражей остаются четверо фигурантов дела: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. Двое последних после продления ареста объявили голодовку.