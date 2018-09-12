Депутат от ЛДПР внес в Госдуму проект Дуэльного кодекса после видеообращения Золотова

Депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение законопроект «О введении в действие Дуэльного кодекса Российской Федерации». Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту автор отметил, что в данный момент наказание за оскорбление человека регулируется кодексом об административных правонарушениях (ст. 5.61 КоАП). «Тем не менее, в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения», — отмечается в документе.

Депутат предложил принять следующие положения для проведения поединков: дуэль может происходить только между равными; основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собой, не прибегая к посторонней помощи; дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть заменена, но вместе с тем и не может заменять органы судебного правосудия и так далее.

Также в документе говорится, что при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан, согласно законопроекту, отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя идею депутата, пошутил, что «дуэльный кодекс — это круто»: «Я восхищаюсь креативностью Сергея Владимировича (Иванова)», — сказал он.

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеобращение к Алексею Навальному, в котором чиновник вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников Росгвардии. В Кремле сообщили, что Золотов не согласовывал «вызов на дуэль», и добавили: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами».