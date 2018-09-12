Полиция потребовала добавить к 30 суткам ареста Удальцова четыре дня, проведенные в больнице

Полиция подала в Мещанский суд Москвы ходатайство о добавлении к 30-дневному аресту оппозиционера Сергея Удальцова еще четырех суток из-за того, что эти дни он провел в больнице. Об этом Интерфаксу рассказала жена политика Анастасия Удальцова.

«Они решили, что в эти дни он (прим. — Сергей Удальцов) будто бы не был под арестом, хотя они так же никого не допускали, не давали личных вещей. Находился Сергей там в тех же условиях, что и в спецприемнике», — говорит Удальцова.

Супруга оппозиционера отметила, что во время госпитализации он находился под стражей. Так, его пришедшему в больницу стороннику не разрешили сделать передачу с ручками и газетами. «Полиция их не приняла, сказали, что он под арестом полиции, а не больницы», — сообщила она.

Координатора «Левого фронта» трижды госпитализировали из-за сухой голодовки, которую он объявил 14 августа в спецприемнике — сразу после того, как его приговорили к 30 суткам административного ареста.

5 сентября в связи с плохим самочувствием он начал пить воду, однако голодовку прекращать не стал. 12 сентября Анастасия Удальцова сообщила, что врачи наблюдают за его здоровьем и не пытаются его переубедить.