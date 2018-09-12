Япония отклонила предложение Путина подписать мирный договор до конца года

Япония придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, по которой для подписания документа необходимо сначала решить территориальные споры. Об этом сообщило издание Sankei со ссылкой на генсекретаря кабинета министров Японии Йосихидэ Суга.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя отказ Японии, сказал, что это «достаточно новая инициатива Путина», которая «родилась прямо во время заседания и выступления»

«Смысл идеи ясен. Решение территориальных споров — процесс, который требует иногда десятилетий», — заявил Песков.

Ранее Путин предложил изменить подход к переговорам по подписанию мирного договора и предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить его до конца года. «Давайте заключим мирный договор — не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий», — сказал Путин, отметив, что страны уже около 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора. «А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», — сказал президент.

Напомним, заключению мирного договора между двумя странами по итогам Второй мировой войны мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими северными территориями, а Россия настаивает, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.

В декабре 2016 года Путин и Абэ договорились о совместной деятельности на Южных Курилах, а также об обеспечении доступа бывших японских жителей Южных Курил на острова.