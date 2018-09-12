В Калининграде появился «остров Октябрьский». Раньше места, где зарегистрирован российский офшор, не существовало

Депутаты городского совета Калининграда приняли решение о создании острова Октябрьский, где зарегистрирован российский офшор, сообщают «Ведомости».

Соответствующее название получил район в центре Калининграда, где находится стадион.

Ранее заместитель министра финансов Илья Трунин рассказал, что одноименный российский офшор был создан на несуществующем географическом объекте. Хотя «остров Октябрьский» является историческим названием части Московского района города, формально такого объекта не существовало.

3 августа президент Владимир Путин подписал пакет законов о создании в России специальных административных районов (САР), которые станут альтернативой зарубежным офшорным зонам для компаний под иностранными санкциями.

Особые экономические зоны будут созданы на острове «Русский» на Дальнем Востоке и острове «Октябрьский» в Калининграде. Для регистрации на них компании должны будут вложить в российскую экономику не менее 50 миллионов рублей.