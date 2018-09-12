Суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка

Апелляционный суд Киева постановил наложить арест на акции дочерних предприятий российских банков ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Как передает ТАСС, решение было принято в рамках обеспечения иска по взысканию компенсации за недвижимое имущество в Крыму, которое было потеряно после присоединения полуострова к России.

Истцами выступили 18 украинских компаний и экс-руководитель украинской «дочки» Приватбанка Александр Дубилет. В мае 2018 года арбитражный суд удовлетворил их требования, обязав Россию выплатить компенсацию в размере 159 миллионов долларов.

Ранее в марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении банков VS Bank, Сбербанка Украины, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка. Им запретили осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских банков, включая предоставление межбанковских кредитов и депозитов, покупку ценных бумаг и размещение средств на корреспондентских счетах.