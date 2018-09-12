Глава МКС опроверг причастность американцев к повреждению космического корабля дрелью

Руководитель экипажа Международной космической станции (МКС), астронавт NASA Эндрю Фьюстел отверг причастность американцев к повреждению космического корабля «Союз МС-09» дрелью. Об этом он сказал телеканалу ABC News.

«Могу со всей определенностью сказать, что экипаж без сомнений не имеет никакого отношения к этому. Я считаю постыдным, что кто-то тратит время на предположения о том, что члены команды на орбите были вовлечены в это», — заявил астронавт.

Он также заверил, что именно американские астронавты обнаружили и ликвидировали повреждение на корабле.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в «Роскосмосе» в приоритетном порядке рассматривают версию о том, что отверстие в «Союзе» было намеренно просверлено американскими астронавтами. По данным собеседников издания, действия американских астронавтов якобы могли быть связаны с желанием скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Утечка воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. СМИ сообщали, что Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком.

Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю, так как ее нашли не в спускаемом аппарате, а в бытовом отсеке.