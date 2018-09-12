Экс-депутата Госдумы Бессонова заочно приговорили к 3 годам тюрьмы по делу об избиении полицейских на митинге в 2011 году

Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к трем годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Владимира Бессонова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников полиции на митинге в декабре 2011 года (ч. 2 ст. 318 УК).

Как сообщает ТАСС, судья посчитал, что вина подсудимого доказана, и объявил Бессонова в федеральный розыск. Защита назвала приговор «необоснованным и несправедливым».

По версии обвинения, в декабре 2011 года на митинге против фальсификации выборов в Госдуму Бессонов дважды ударил полковника полиции Антона Грачева и избил полицейского Олега Мышенина. Защита обвиняемого настаивала на том, что в медицинскую карту Грачеву вписали лишние симптомы и что потасовку спровоцировал сам пострадавший.

Спустя два дня после митинга, 4 декабря, Бессонова избрали в депутаты Госдумы. Его лишили неприкосновенности в июле 2012 года, а спустя три года суд зарегистрировал уголовное дело. Бессонов свою вину отрицает, называя дело «сфальсифицированным». Он не участвовал в процессе. Как пишет «Медиазона», в данный момент экс-депутат живет за границей.