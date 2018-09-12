Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова предложила закрепить в законодательстве понятие пыток над заключенными в колониях, причем ответсвенность за подобные преступления необходимо ужесточить, сообщает ТАСС.

«Запрос общества о закреплении понятия пыток в российском законодательстве имеет право на существование, изучение и возможное включение в законодательство, — приводит ее слова ТАСС. — Законодательство должно поднять планку ответственности за такие преступления».

По ее словам, принципиальное расследование издевательств над заключенными по всей стране началось после публикацией «Новой газетой» видеозаписей пыток в ярославской исправительной колонии №1. «Это очень важная точка отсчета, когда власть стала реагировать и на обращения уполномоченного, и на позицию общественности», — сказала она.

Напомним, видеозапись пыток (18+) над заключенным Евгением Макаровым, оказавшаяся в распоряжении адвокатов «Общественного вердикта», была опубликована в «Новой газете» 20 июля. На видео 18 мужчин в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

После публикации видео по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) были арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.

23 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, что пытали и заключенного Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

После публикации было возбуждено новое уголовное дело, которое объединили с делом Макарова. В деле также появились еще двое потерпевших — заключенные Тарновский и Гукосян, по-прежнему отбывающие наказание в колонии.