На «Винзаводе» разгромили выставку «Небесный Иерусалим»

В Москве неизвестные разгромили выставку художника Василия Слонова под названием «Небесный Иерусалим» в галерее современного искусства «11.12» на «Винзаводе». Об этом рассказал директор галереи Александр Шаров.

Инцидент произошел несколько часов назад. Неизвестные, по словам Шарова, из движения SERB, облили работы красной краской, а также разлили жидкость, из-за которой в галерее «стоит устойчивый едкий запах сероводорода». Они также сняли со стены одно из произведений и унесли его с собой.

«Сейчас мы направляемся в полицию, они находятся там, с этими объектами. Будем разбираться», — рассказал директор галереи.

Фото: скриншот из видео со страницы Айдан Салаховой в фейсбуке / facebook.com/aidan.salakhova.9

Согласно информации на сайте галереи, на выставке представлены размышления о «судьбах мира в целом, и о кривой судьбе русской цивилизации». «Фокусировка и проекция на русскую ментальность гремучей смеси Нагорной проповеди Христа и нравственного императива Эммануила Канта», — сказано в сообщении.

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В сентябре 2016 года активист SERB Александр Петрунько облил едко пахнущей жидкостью фотоработы Стерджеса на выставке в Москве. Позднее вход на выставку заблокировали активисты «Офицеров России», а Следственный комитет начал проверку по обвинению в демонстрации детской порнографии.

Проверка длилась почти год, в итоге судебные эксперты «признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке».