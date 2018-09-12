Transparency International включило Россию в список стран, которые не борются с международной коррупцией

Международное движение по борьбе с коррупцией Transparency International включило Россию в список стран, которые не принимают мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц, следует из опубликованного доклада «Экспорт коррупции».

Как отмечают эксперты, с 2014 по 2017 года по данному факту в России не возбудили ни одного уголовного дела. Кроме того, в российском законодательстве не предусмотрено наказание за подобное преступление.

«В отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний нет никакого прогресса, и незаметно, чтобы у руководства страны был хоть какой-то интерес в решении этой проблемы», — отметил юрист Transparency International Russia Григорий Машанов.

Вместе с Россией в группу стран, которые не борются с «экспортом коррупции», попали Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Ирландия, Дания, Чехия, Люксембург, Финляндия, Китай, Гонконг, Индия, Сингапур и другие.

Среди государств, активно противостоящих взяточничеству иностранным лицам, — США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия и Израиль.

Transparency International провело исследование работы надзорных, следственных и судебных ведомств в 44 странах, которые подписали Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с международной коррупцией. В докладе отмечается, что на эти страны приходится более 80% объема мирового экспорта.