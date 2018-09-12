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В Москве задержали экс-главу московского «Яблока» Сергея Митрохина на акции против застройки Кунцево

Общество

 

Московская полиция задержала бывшего председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина и муниципального депутата Алексея Алексеева на акции против застройки района Кунцево. Об этом политик написал в своем твиттере.

Как сообщает «ОВД-Инфо», полиция просит собравшихся жителей разойтись.

Позднее правоохранители задержали еще одного муниципального депутата — Евгения Баркова. По информации издания, трое задержанных находятся в автозаке, машина никуда двигаться не собирается.

Ранее в январе «Дождь» писал, что в Кунцево собираются снести 37 домов в рамках реконструкции района, что вызвало протест у большинства жителей. Эту землю московская мэрия передала застройщику аренды группе компаний «ПИК». В пресс-службе компании тогда ответили, что жильцам предоставят новое жилье в этом же квартале, а переселение в другой район возможно при наличии соответствующего заявления.

Теги:
полиция, яблоко, митрохин, ek
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