В Москве задержали экс-главу московского «Яблока» Сергея Митрохина на акции против застройки Кунцево

Московская полиция задержала бывшего председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина и муниципального депутата Алексея Алексеева на акции против застройки района Кунцево. Об этом политик написал в своем твиттере.

Полиция Кунцево задержала меня уже второй раз в этом году. Сижу в автозаке вместе с районным депутатом Алексеем Алексеевым. Полиция действует по указке группы ПИК, которая 10.09. рейдерски захватила несколько га придомовой территории с парком и снесла 2 дет площадки pic.twitter.com/hqsOhiFQqE — Сергей Митрохин (@mitrokhin) September 12, 2018

Как сообщает «ОВД-Инфо», полиция просит собравшихся жителей разойтись.

Позднее правоохранители задержали еще одного муниципального депутата — Евгения Баркова. По информации издания, трое задержанных находятся в автозаке, машина никуда двигаться не собирается.

Ранее в январе «Дождь» писал, что в Кунцево собираются снести 37 домов в рамках реконструкции района, что вызвало протест у большинства жителей. Эту землю московская мэрия передала застройщику аренды группе компаний «ПИК». В пресс-службе компании тогда ответили, что жильцам предоставят новое жилье в этом же квартале, а переселение в другой район возможно при наличии соответствующего заявления.