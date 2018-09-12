Грузовик въехал в толпу людей в китайском городе Хэнъян. Пострадали более 40 человек

Красный внедорожник въехал в толпу людей на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официальные источники.

По предварительным данным, погибли трое человек, еще 43 ранены.

Полиция задержала водителя грузовика. По данным СМИ, 54-летний мужчина уже ранее был судим. Он отсидел в тюрьме за преступления, связанные с поджогом и наркотиками.