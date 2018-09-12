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Грузовик въехал в толпу людей в китайском городе Хэнъян. Пострадали более 40 человек

Общество

 

Красный внедорожник въехал в толпу людей на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официальные источники.

По предварительным данным, погибли трое человек, еще 43 ранены.

Полиция задержала водителя грузовика. По данным СМИ, 54-летний мужчина уже ранее был судим. Он отсидел в тюрьме за преступления, связанные с поджогом и наркотиками.

Власти Китая пока не комментируют, является ли инцидент терактом или нет. В правительстве описывают произошедшее как «преднамеренный, злонамеренный случай вождения с намерением причинить вред».

Теги:
смерть, происшествия, китай, ek
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