Грузовик въехал в толпу людей в китайском городе Хэнъян. Пострадали более 40 человек
Красный внедорожник въехал в толпу людей на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официальные источники.
По предварительным данным, погибли трое человек, еще 43 ранены.
Çin’de de bir araba kalabalığın arasına daldı... #hengyang pic.twitter.com/mYLeIZ8I03— Nedret ERSANEL (@NedretErsanel) September 12, 2018
Полиция задержала водителя грузовика. По данным СМИ, 54-летний мужчина уже ранее был судим. Он отсидел в тюрьме за преступления, связанные с поджогом и наркотиками.
Власти Китая пока не комментируют, является ли инцидент терактом или нет. В правительстве описывают произошедшее как «преднамеренный, злонамеренный случай вождения с намерением причинить вред».