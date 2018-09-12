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Осужденному по делу «26 марта» Шпакову пересчитали срок по закону «день за полтора»

Общество

 

Сафоновский районный суд Смоленской области пересчитал срок заключения и освободил Александра Шпакова, осужденного за применение насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318) 26 марта, сообщает правозащита «Открытой России».

Шпаков отбывал наказание в ИК-3 в Смоленской области. Он вышел на свободу по закону «день за полтора», который приравнял день в СИЗО к полутора дням в колонии.

16 июля Шпаков через отрядника отдал в спецчасть колонии заявление и документы на пересчет срока, но в суд они не дошли. Он должен был выйти на свободу  6-го августа.

Напомним, 24 мая 2017 года Тверской районный суд приговорил Александра Шпакова к полутора годам колонии по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Через месяц правозащитный центр «Мемориал» признал Шпакова политическим заключенным. 

По версии следсвия, Шпаков дважды ударил подполковника Валерия Гоникова кулаком в лицо, в ответ мужчину ударили дубинкой по голове, а затем в автозаке – по почкам. Гоников ранее уже был потерпевшим по «болотному делу».

Теги:
nt, 26 марта
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