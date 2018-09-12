Юлия Навальная ответила на обращение Золотова

Жена Алексея Навального Юлия восприняла видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором чиновник пообещал «сделать отбивную» из оппозиционера, как угрозу. Об этом она написала в инстаграме.

«Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье», – написала она.

По ее мнение, то, что Золотов опубликовал обращение, пока Навальный находится в спецприемнике и не имеет возможности ему ответить, говорит о трусости главы Росгвардии.

Кроме того, отметила Навальная, чиновник «не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами».

«Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет», — добавила она.

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11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеобращение к Алексею Навальному, в котором чиновник вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников Росгвардии. В Кремле сообщили, что Золотов не согласовывал «вызов на дуэль», и добавили: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами».

27 августа Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за нарушения на акции протеста 28 января.