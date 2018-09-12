Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, пытающихся вмешаться в американские выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Попавшим под санкции грозит заморозка активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям США, а также запрет гражданам США инвестировать в компании, которые были вовлечены во вмешательстве в выборы.

Ранее о планах президента подписать указ 12 сентября писали The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники. По их даным, документ предусматривает ведение санкций против иностранных лиц и компаний, которые подозреваются спецслужбами США во вмешательстве в выборы.

«Администрация стремится установить новые нормы в киберпространстве. Это первый шаг к установлению границ и публичному объявлению нашего ответа на плохое поведение», — сказал собеседник агенства.

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Ранее палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против исполнителей и заказчиков кибератак, финансируемых за счет государств.

Описанные в законопроекте ограничения во многом дублируют вступившие 27 августа в силу ограничения против России за применение химического оружия в британском Солсбери при отравлении Скрипалей. Закон о санкциях ввел запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Вторая часть санкций будет введена в случае, если Россия за три месяца не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем, и не даст согласия на «инспекции объектов экспертами ООН». Второй этап предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.