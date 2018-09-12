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Российские волейболисты выиграли стартовый матч на ЧМ

Спорт

 

Мужская сборная России по волейболу в первом матче на чемпионате мира одержала уверенную победу над командой Австралии.

Россияне победили соперника со счетом 3-0 (25:21, 25:20, 25:16). Встреча, состоявшаяся в итальянском Бари, продолжалась 1 час 20 минут.
 

Самым результативным волейболистом встречи стал Максим Михайлов, набравший 17 очков. 13 баллов в активе Дмитрия Мусэрского, а еще 10 сборной России принес Дмитрий Волков.

Во втором матче, который состоится 14 сентября, россияне сыграют с командой Туниса. 15 сентября сборная России встретится с американцами, 17-го — со сборной Камеруна, а завершит групповой этап матчем с командой Сербии 18 сентября. Все встречи в рамках группы С проходят в Бари (Италия).

Теги:
nt, чемпионат мира, сборная россии, волейбол
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