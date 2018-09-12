Суд прибавил к сроку ареста Сергея Удальцова четыре дня, которые он провел в больнице из-за голодовки

Мещанский суд Москвы прибавил к 30-дневному сроку ареста координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова четыре дня, которые он пробыл в больнице из-за голодовки. Об этом сообщается в фейсбуке оппозиционера.

«Мещанский районны суд в лице судьи Дьячковой принял решение о продлении ареста Сергею Удальцову на 112 часов, не засчитав те дни, которые он провел в больнице под арестом», – говорится в сообщении.

Теперь Удальцов выйдет из спецприемника только 18 сентября в четыре часа утра вместо 13 сентября в 16:00, отмечается в сообщении.

Ранее полиция подала в Мещанский суд Москвы ходатайство о добавлении к 30-дневному аресту оппозиционера.

«Они решили, что в эти дни он (Удальцов – прим.) будто бы не был под арестом, хотя они так же никого не допускали, не давали личных вещей. Находился Сергей там в тех же условиях, что и в спецприемнике», — рассказала жена Удальцова Анастасия.

Координатора «Левого фронта» трижды госпитализировали из-за сухой голодовки, которую он объявил 14 августа в спецприемнике — сразу после того, как его приговорили к 30 суткам административного ареста.

5 сентября в связи с плохим самочувствием он начал пить воду, однако голодовку прекращать не стал. 12 сентября Анастасия Удальцова сообщила, что врачи наблюдают за его здоровьем и не пытаются его переубедить.