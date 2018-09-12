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Суд прибавил к сроку ареста Сергея Удальцова четыре дня, которые он провел в больнице из-за голодовки

Общество

 

Мещанский суд Москвы прибавил к 30-дневному сроку ареста координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова четыре дня, которые он пробыл в больнице из-за голодовки. Об этом сообщается в фейсбуке оппозиционера. 

«Мещанский районны суд в лице судьи Дьячковой принял решение о продлении ареста Сергею Удальцову на 112 часов, не засчитав те дни, которые он провел в больнице под арестом», – говорится в сообщении. 

Теперь Удальцов выйдет из спецприемника только 18 сентября в четыре часа утра вместо 13 сентября в 16:00, отмечается в сообщении. 

Ранее полиция подала в Мещанский суд Москвы ходатайство о добавлении к 30-дневному аресту оппозиционера. 

«Они решили, что в эти дни он (Удальцов – прим.) будто бы не был под арестом, хотя они так же никого не допускали, не давали личных вещей. Находился Сергей там в тех же условиях, что и в спецприемнике», — рассказала жена Удальцова Анастасия.

Координатора «Левого фронта» трижды госпитализировали из-за сухой голодовки, которую он объявил 14 августа в спецприемнике — сразу после того, как его приговорили к 30 суткам административного ареста.

5 сентября в связи с плохим самочувствием он начал пить воду, однако голодовку прекращать не стал. 12 сентября Анастасия Удальцова  сообщила, что врачи наблюдают за его здоровьем и не пытаются его переубедить.

Теги:
nt, левый фронт, удальцов
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