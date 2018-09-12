Компания Apple показала новые iPhone и Apple Watch

На презентации компании Apple в театре имени Стива Джобса в Купертино (США) были представлены обновленные версии iPhone X и новые «умные часы» Apple Watch.

Apple Website Leak Confirms iPhone XS, XS Max, and XR Names for New iPhones, Their Colors, and Their Storage Capacities #AppleNews https://t.co/Biz2zsrplw — MacTrast (@MacTrast) September 12, 2018

Смартфоны под названием iPhone XS и iPhone XS Max имеют экраны диагональю 5,8 дюйма 6,5 дюйма соответственно. Оба телефона поддерживают технологию распознавания лица владельца Face ID, которая работает быстрее, чем на предыдущей модели, а их дисплеи изготовлены по OLED-технологии. Кроме того, iPhone Xs будет поддерживать две сим-карты.

На новых смартфонах появилась возможность просматривать несколько приложений одновременно.

Сообщается, что в России цена на iPhone XS будет не менее 88 тысяч рублей, а iPhone XS Max — от 97 тысяч рублей. Старт продаж — 28 сентября.

Компания также представила четвертую версию часов Apple Watch, которая отличается от предыдущих диагоналями экрана – 40 и 44 миллиметра против 38 и 42 миллиметров.

iPhone Xs and iPhone Xs Max Official Release Date | Price | Specs | Colors #applenews https://t.co/wSZIv2qtGP pic.twitter.com/Z8Ba9rr4oQ — iDrop News (@iDropNews) September 12, 2018

Часы также оснащены специальным сенсором для электрокардиографии, позволяющим более внимательно отслеживать сердечный ритм. Кроме того, устройство способно определить, если владелец пострадал от сильного падения.

Новая модель Apple Watch будет доступна в России с 14 сентября, но только GPS версия, с которой невозможно совершать звонки. Стоимость устройства составит от 31 990 руб.