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Компания Apple показала новые iPhone и Apple Watch

Общество

 

На презентации компании Apple в театре имени Стива Джобса в Купертино (США) были представлены обновленные версии iPhone X и новые «умные часы» Apple Watch.

Смартфоны под названием iPhone XS и iPhone XS Max имеют экраны диагональю 5,8 дюйма 6,5 дюйма соответственно. Оба телефона поддерживают технологию распознавания лица владельца Face ID, которая работает быстрее, чем на предыдущей модели, а их дисплеи изготовлены по OLED-технологии. Кроме того, iPhone Xs будет поддерживать две сим-карты.

На новых смартфонах появилась возможность просматривать несколько приложений одновременно. 

Сообщается, что в России цена на iPhone XS будет не менее 88 тысяч рублей, а iPhone XS Max — от 97 тысяч рублей. Старт продаж — 28 сентября.

Компания также представила четвертую версию часов Apple Watch, которая отличается от предыдущих диагоналями экрана – 40 и 44 миллиметра против 38 и 42 миллиметров.

Часы также оснащены специальным сенсором для электрокардиографии, позволяющим более внимательно отслеживать сердечный ритм. Кроме того, устройство способно определить, если владелец пострадал от сильного падения.

Новая модель Apple Watch будет доступна в России с 14 сентября, но только GPS версия, с которой невозможно совершать звонки. Стоимость устройства составит от 31 990 руб.

Теги:
nt, apple, iPhone
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