Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказала «Медузе» его девушка, участница группы Вероника Никульшина.

По ее словам, после того, как они вышли из Басманного районного суда Москвы 11 сентября, где рассматривалось административное дело против Никульшиной, Верзилов проспал два часа дома. Затем они отправились гулять, постепенно у него стали ухудшаться зрение, речь и моторика, добавила Никульшина.

Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках.

«Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», — рассказала она.

В больнице Никульшиной сообщили, что анализы «ничего плохого вроде бы не показали», но около часа ночи Верзилова увезли в токсикологическое отделение. Врачи отказываются сообщить ей, поставлен ли ему диагноз «отравление», так как ее «статус гражданской жены никаких прав не дает».

«Врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя», — рассказала она.

Вечером 12 сентября в больницу приехала мать Верзилова, однако ее не пустили к сыну и не сообщили предварительный диагноз. По словам близких Верзилова, его матери показали «бумажку о том, что не могут разглашать» эти сведения, пока больной сам не даст на это письменное разрешение, а он пока без сознания.

Напомним, 15 июля Верзилов, Никульшина и другие участники Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу. Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).

После того, как они отбыли это наказание, на выходе из спецприемника их снова задержали и увезли в полицию, где и уведомили о новом административном деле, но затем отпустили.