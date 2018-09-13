РБК: экс-главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в СК. Обновлено

обновление Следственный комитет России (СКР) опроверг допрос бывшего главы МЧС Владимира Пучкова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко. «По уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Российской Федерации, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», — сказала она.

Бывшего главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом со ссылкой на источники сообщают РЕН-ТВ и РБК.

По данным источника РБК, дело, по которому вызвали Пучкова, возбудили в мае. Бывший министр проходит по нему в качестве свидетеля.

В отношении кого его возбудили, собеседник издания не рассказал. Сам Пучков отказался разговаривать с корреспондентом РБК.

Пучков руководил МЧС с 2012 года. В 2018 году он стал единственным министром силового блока, который не попал в новое правительство Дмитрия Медведева. Неофициально одной из причин отставки называли пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

В мае место Пучкова занял бывший заместитель директора ФСБ Евгений Зиничев.