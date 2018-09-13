​​В Екатеринбурге на 15 суток арестовали болеющую эпилепсией волонтера штаба Навального

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 15 суток ареста активистке штаба Навального Ирине Норман, задержанной во время митинга 9 сентября против пенсионной реформы. Об этом сообщают правозащита «Открытой России» и Znak.com.

Норман задержали на митинге и доставили в УМВД, где на нее составили протокол по части 8 статьи 20.2 («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а затем отпустили.

Как рассказал Znak.com гражданский муж Норман Сергей Кривоногов, в суде были предоставлены справки от врачей, в которых было прописано, что она больна эпилепсией, а также сведения о необходимых ей медикаментах.

«Нарушение режима может спровоцировать приступ, дома я знаю, что делать, там может не оказаться человека, который знаком с таким заболеванием. Мы говорили суду, что в приоритете любое наказание, кроме ареста, но все равно вынесли такие решение», — пояснил он.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось, в том числе и в Екатеринбурге. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1018 человек, из них Екатеринбурге – более 183 человек.