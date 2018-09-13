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Бастрыкин поручил обновить кадровый состав СК в Подмосковье

Общество

 

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил заменить руководителей и рядовых сотрудников некоторых следственных отделов Подмосковья. Об этом сообщила представитель комитета Светлана Петренко.

Уточняется, что распоряжение поступило после личного приема жителей Подмосковья Бастрыкиным. 

Председатель СК «отметил низкое качество следствия в ряде районов Подмосковья» и пообещал взять на контроль обновление кадрового состава. Основная часть жалоб поступила на действия следователей районного звена, добавила Петренко. 

Петренко отметила, что на приеме несколько жалоб поступили в связи с расследованием дел об убийствах, врачебных ошибках, ДТП со смертельным исходом. Заявители высказывали сомнения в объективности экспертиз, указывали на процессуальные нарушения и промедления в работе следствия.

Теги:
nt, бастрыкин
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