В Европарламенте крупнейшая фракция выдвинула Олега Сенцова на премию имени Сахарова

Фракция «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте выдвинула режиссера Олега Сенцова, которого в России осудили на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, на премию «За свободу мысли» имени Сахарова. Об этом сообщается в твиттере ЕНП.

Премия «За свободу мысли» имени академика Андрея Сахарова вручается за вклад в борьбу за права человека.

В своем письме сестре Наталье Каплан, которое она ранее опубликовала на своей странице в фейсбуке, режиссер писал, что состояние его здоровья ухудшилось после четырех месяцев голодовки. Сенцов также составил завещание на случаей своей смерти.

7 сентября к Сенцову в колонию в городе Лабытнанги допустили адвоката Дмитрия Динзе. По словам защитника, Сенцов, приступил к работе над очередным фильмом с черновым названием «Номера». Материалы, связанные со съемками, адвокат привез ему для согласования.

Напомним, в 2015 году Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России. Сенцов голодает уже 123 дня.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.