В Екатеринбурге десятки человек потребовали освободить больную эпилепсией сторонницу Навального

57 жителей Екатеринбурга подписали открытое обращение к министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову, министру социальной политики региона Андрею Злоказову и уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с требованием вмешаться в ситуацию с арестом сторонницы Алексея Навального Ирины Норман.

Активистка была задержана на акции против пенсионной реформы 9 сентября. Накануне Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил ее к 15 суткам ареста за «Повторное нарушение порядка организации или либо проведения митинга».

Подписавшие письмо отмечают, что Ирина Норман страдает эпилепсией. В российских изоляторах, как правило, нет необходимых лекарств, и если у девушки случится приступ — возможен летальный исход.

«Суду были предоставлены все подтверждающие справки, которые были „приняты во внимание“ при вынесении постановления об аресте. Видимо, без этого фактора арестовали бы на 30 суток. Неизвестно, сможем ли мы передать Ирине необходимые медикаменты в изолятор временного содержания, но даже если и сможем — любой стресс может усугубить ее состояние. Особенно такой серьезный стресс, как двухнедельное заключение в маленькую комнату с плохим светом, ржавой водой и душем раз в неделю», — говорится в обращении.

Подписанты указывают, что наказание Ирине Норман по закону можно заменить на штраф или обязательные работы.

Среди подписавших письмо — бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, экс-депутат екатеринбургской городской думы и руководитель штаба Навального Леонид Волков, городские общественные деятели, журналисты и жители города.

Реакции властей на обращение пока не последовало.

Ирина Норман была задержана на акции сторонников Навального против пенсионной реформы, которая прошла в Екатеринбурге 9 сентября. Акция не была согласована министерством общественной безопасности Свердловской области. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в Екатеринбурге было задержано 183 человека.