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Российский программист Петр Левашов признал вину в кибермошенничестве в США

Общество

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Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в США в кибермошенничестве, в суде Хартфорда (штат Коннектикут) признал вину. Об этом говорится на сайте минюста США.

Он признал себя виновным по статьям о мошенничестве, преступном сговоре, краже персональных данных с отягчающими обстоятельствами и нанесении ущерба защищенному персональному компьютеру. Меру наказания суд огласит 6 сентября следующего года. 

По версии следствия, Левашов рассылал спам, собирал личные данные владельцев зараженных компьютеров и продавал их на форумах. Также он распространял вредоносные программы, облегчавшие многочисленные спам-атаки.

Напомним, 36-летнего петербуржца Петра Левашова задержали в апреле прошлого года в Барселоне по запросу американских властей. Его подозревают в причастности к хакерским атакам, в частности, связанными с вмешательством в выборы в США в 2016 году.

Спустя несколько дней власти США обратились к Испании с просьбой выдать программиста. Москва также просила испанские власти передать Левашова России. 

Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии. В испанском суде он говорил, что «собирал различную информацию об оппозиционных партиях и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время». Кроме этого, он сообщил, что обладал на родине доступом к секретной информации.

В октябре 2017 года программиста Левашова заочно арестовали в России. Его подозревают во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге

Теги:
nt, хакеры
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