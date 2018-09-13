Евросоюз продлил индивидуальные санкции против российских граждан и компаний

Европейский союз продлил действие санкций в отношении российских граждан и компаний на полгода. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет Евросоюза продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев — до 15 марта 2019 года»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент, говорится в сообщении, санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 юридических лиц.

Напомним, что санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. С тех пор они регулярно продлевались на полгода.