Европарламент проголосовал за санкции против Венгрии за нарушение ценностей Евросоюза

Депутаты Европарламента проголосовали за введение мер против Венгрии за нарушение основных ценностей Евросоюза. Резолюцию поддержали 448 депутатов, против были 197, еще 48 воздержались, говорится на сайте парламента.

Теперь для принятия санкций резолюцию должен единогласно одобрить Совет Евросоюза: лидерам союза придется решить, необходимо ли наказывать Венгрию в соответствии со ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предусматривает, в частности, лишение страны голоса в Совете ЕС. МИД Польши уже заявил об отказе голосовать за санкции против Венгрии.

Голосование состоялось после выступления в Европарламенте его члена от Европейской партии зеленых Джудит Сарджентини 11 сентября. Та говорила об идущей от правительства Виктора Орбана «систематической угрозе» основополагающим ценностям ЕС: о нападках на независимые СМИ, ученых, судебную систему и права меньшинств.

Она также остановилась на принятом парламентом страны в июне законе, получившем название «Стоп Сорос». Закон, предполагающий уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам со стороны некомерческих организаций, был ответной реакцией на помощь мигрантам фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса.

Сам Орбан в своем обращении к Европарламенту называл возможные санкции местью за отказ принять мигрантов по квотам ЕС.

Ранее ни одна страна-участница ЕС не подвергалась приостановлению ее права голоса в блоке — максимальной санкции, которую предусматривает ст. 7 Договора о Европейском союзе.