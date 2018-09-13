Законопроект Путина о штрафах за увольнение «предпенсионеров» приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, говорится на сайте нижней палаты.

Поправки предполагают штраф до 200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года, либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ принимать на работу и увольнение людей предпенсионного возраста.

Под предпенсионным возрастом, отмечается в тексте законопроекта, предлагается понимать пять лет до возраста, в котором потерпевшему должна быть назначена страховая пенсия после повышения пенсионного возраста.

Путин анонсировал введение ответственности для работодателей, которые увольняют или не берут на работу людей из-за их пожилого возраста, во время телеобращения 29 августа.

В своем выступлении он также предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет. Мужчинам повышение возраста оставят согласно проекту Государственной думы, принятом в первом чтении, — до 65 лет.

Кроме того, Путин предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно: женщинам с тремя детьми на три года раньше срока, с четырьми детьми — на четыре года. Женщины, у которых пять и более детей, по-прежнему будут выходить на пенсию в 50 лет.