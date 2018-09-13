Фигурант «пензенского дела» подал жалобу на пытки в ЕСПЧ

Обвиняемый по делу так называемого террористического сообщества «Сеть» Виктор Филинков обратился с жалобой против России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в жалобе говорится о недокументированном, неоправданном и произвольном задержании, применении пыток и отсутствии их незамедлительного эффективного расследования «при наличии явных признаков должностного преступления», нарушении национальными судами права заявителя на эффективное средство правовой защиты.

Таким образом, речь идет о нарушении российскими властями сразу нескольких статей Европейской конвенции по защите прав человека. Защита Филинкова ссылается на практику ЕСПЧ, в том числе по российским делам, согласно которой «на государстве лежит обязанность представить разумное объяснение» происхождения телесных повреждений у взятого под стражу лица — «в противном случае пытка в отношении заявителя презюмируется».

«Мы рассчитываем, что это поможет Виктору Филинкову противостоять порочной правоохранительной системе и привлечет внимание к тому, что Конвенция на территории России не исполняется следственными органами и судами, тем более в отношении сотрудников ФСБ», — говорит адвокат заявителя Виталий Черкасов.

Напомним, 12 сентября Пензенский гарнизонный суд отклонил аналогичную жалобу другого фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева на отказ Следственного комитета расследовать пытки электротоком. Пыткам, согласно заявлению обвиняемого, его подвергали в СИЗО, доведя до покушения на самоубийство. Защита Пчелинцева также ссылалась на практику ЕСПЧ, отмечая, что осмотры подзащитного независимыми от ФСИН врачами, как требуют в Страсбурге при расследовании пыток, не проводились, а сама проверка была формальной и «несовместимой с требованиями эффективности». Однако Пензенский гарнизонный суд эти доводы проигнорировал.

Ранее родители фигурантов «пензенского дела» обратились к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой расследовать случаиприменения пыток в отношении их детей и недопущения их применения в дальнейшем ходе расследования.

По «пензенскому делу» в Санкт-Петербурге и Пензе арестованы одиннадцать человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком, требуя дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева.

В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.