«Левада-центр» сообщил о снижении уровня доверия россиян к телевидению

Уровень доверия россиян к новостям на телевидении за девять лет снизился на 30% (с 79% до 49%). Это следует из данных опроса, проведенного «Левада-центром».

В исследовании отмечено, что у молодежи (респондентов в возрасте от 18 до 24 лет) обращение за информацией к телевидению и к интернету находится практически на одном уровне (54% и 49% соответственно). Среди представителей старшего поколения (55+) поляризация выражена сильнее: 89% чаще узнают о новостях из телевидения и 18% — из Интернета.

«Чем образованнее и урбанизированнее респондент, тем чаще он обращается к интернету и социальным сетям для получения новостей. Если новости из сети получает каждый второй респондент с высшим образованием и каждый второй житель Москвы, то этот канал информации пользуется популярностью только у каждого четвёртого опрошенного со средним образованием и каждого четвертого сельского жителя», — сказано в исследовании.

В «Левада-центре» отметили, что пользователи соцсетей и интернета чаще всего называли «пенсионную реформу», «положение дел в экономике» и «акции протеста» в качестве тем, которое более объективно и полно освещаются в сети, а не на телевидении.

Как объяснил директор «Левада-центра» Лев Гудков «Ведомостям», «дело не в технике и не в модернизации, которая происходит на телевидении, дело в подаче информации, в большей рефлексивности и критичности. Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы».