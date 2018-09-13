«Мы планировали оторваться»: подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали RT о визите в Солсбери

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Подозреваемые в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов приезжали в Солсбери 3 и 4 марта на поезде и «просто там гуляли». Об этом они заявили в интервью телеканалу Russia Today.

По словам россиян, они провели в городе не больше часа и не отрицают, что возможно проходили мимо дома Скрипалей, но сказать, где он находится, они не могут. В этот город они также вернулись 4 марта, чтобы осмотреть достопримечательности. Когда россиян спросили, привозили он с собой отравляющий газ «Новичок» или какой-нибудь другой яд, они ответили, что нет.

По их словам, они поехали в Лондон по совету друзей, чтобы «оторваться», и это не была бизнес-поездка. Россияне также рассказали, где побывали еще. «Кончено, мы пошли посмотреть Стоунхедж, но не смогли этого сделать, потому что везде была слякоть. Город был весь в слякоти, мы промокли, сели на ближайший поезд и поехали обратно в (Лондон)», — сказал Боширов.

Себя подозреваемые в отравлении описывают как предпринимателей «средней руки». «Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины и так далее», — сказал Петров. По его словам, им бы не хотелось углубляться в эти вопросы, поскольку они боятся, что пострадают их клиенты. Они также отрицают, что работают на ГРУ.

Боширов и Петров также заявили, что боятся выходить на улицу после всего произошедшего и планировали даже записать видеобращение о помощи, если бы не призыв президента России Владимира Путина прийти пообщаться со СМИ. Боширов и Петров сказали, что хотят, чтобы их оставили в покое, а британская сторона, когда найдет отравителей Скрипалей, принесла извинения.

Напомним, 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

Уже в сентябре британские прокуроры обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипаля и его дочери. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

После премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители Главного разведывательного управления (ГРУ), сотрудниками которого являются и Петров, и Боширов, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

Великобритания также показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров Боширов, являются сотрудниками ГРУ.