Суд ЕС отказался отменить санкции против российских компаний. Иски подавали Сбербанк, ВТБ и «Роснефть»

Европейский суд в Люксембурге отказался аннулировать секторальные экономические санкции Евросоюза по иску Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка, а также «Роснефти», «Газпром нефти» и «Алмаз-Антея», сообщает ТАСС.

«Причины, представленные Советом ЕС (прим. — для введения санкций), являются обоснованными», — говорится в постановлении суда. Российские банки и компании в течение двух месяцев могут обжаловать решение трибунала.

Представители Роснефти назвали решение незаконным, необоснованным и политизированным и отметили, что это уже второе решение судов ЕС о законности санкций в отношении компании. Первое такое решение вынес в марте 2017 года Европейский суд справедливости.

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Евросоюз в июле 2014 года ввел секторальные экономические санкции против российских предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины. 13 сентября ЕС продлил их действие еще на полгода.

В частности, европейским резидентам было запрещено предоставлять им средне- и долгосрочное финансирование. Под санкции подпали банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании («Роснефть», «Газпромнефть»).