«Ведомости»: мост на Сахалин посчитали нерентабельным

Грузовладельцы не выразили заинтересованности в перевалке угля через будущий мост на Сахалин, а вице-премьер Максим Акимов считает строительство моста нецелесообразным, утверждают несколько источников газеты «Ведомостей».

Собеседники газеты говорят, что сомнения у Акимова вызывает корректность оценки грузопотока, представленной в правительство. В том, что мост нужно строить, сомневается и помощник президента Андрей Белоусов.

В одном из правительственных документов говорится, что окупаемость невозможно достичь без денег из федерального бюджета, а в другом написано, что существует риск необоснованной траты средств, отмечают «Ведомости».

При этом, по информации газеты, гендиректор РЖД Олег Белозеров в августе писал главе Минтранса Евгению Дитриху, что грузовая база для моста на Сахалин оценивается в 8,5 млн т, а с планируемым строительством нового глубоководного порта — в 46,9 млн.

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Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин назвал строительство моста от материка на Сахалин, а от Сахалина до Хоккайдо «проектом абсолютно планетарного масштаба». Тогда же занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Шувалов сказал, что Россия ведет переговоры с Японией о строительстве моста на японский остров.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что контракт на строительство моста на Сахалин могут отдать компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Именно это компания строила Крымский мост.