В Петербурге суд отказал в иске на Смольный организаторам митинга против пенсионной реформы

Площадь Ленина в Санкт-Петербурге. Фото: фейсбук Андрея Пивоварова / facebook.com/brewerov

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался признать незаконными действия администрации города при согласовании митинга против пенсионной реформы 16 сентября. Об этом сообщил телеграм-канал объединенной пресс-службы судов города, а также подтвердил в фейсбуке председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров.

По словам Пивоварова, в ходе процесса представитель администрации сказала, что «согласование комитета остаётся в силе, а их предложение перенести митинг — лишь предложение, к которому мы можем прислушаться или нет, наше дело».

В своем иске Пивоваров указывал, что уведомление от администрации пришло позднее, чем установленные законом три дня с момента подачи уведомления, что является нарушением закона, а изменение согласованных ранее места, времени и условий проведения публичного мероприятия не допускается, согласно постановлению пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года.

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Власти Петербурга 10 сентября предложили из-за ремонта прорвавшейся на площади Ленина трубы перенести уже согласованный митинг в Удельный парк на севере города. Ранее они по той же причине отозвали согласование у прошедшей 9 сентября акции против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального — за два дня до ее проведения.

В итоге митинг против пенсионной реформы прошел в центре города. В результате, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны 623 человека. Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов города, к 13 сентября было рассмотрено 318 дел. Всего были арестованы 96 человек, 208 человек оштрафовали на суммы от 5 до 20 тысяч рублей. Еще 13 участникам акции назначили обязательные работы от 20 до 60 часов.