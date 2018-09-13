МИД Великобритании назвал ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании назвало интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, «запутыванием вопроса и ложью». Об этом со ссылкой на представителя британского ведомства сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня — как мы видели на протяжении всего времени — они отреагировали запутыванием вопроса и ложью», — рассказали в МИДе Великобритании.

Собеседник агентства отметил, что британское правительство уверено в том, что Боширов и Петров являются сотрудниками Главного равзедывательного управления (ГРУ) и что именно они использовали химическое оружие в Солсбери.

Ранее в интервью телеканалу Russia Today Боширов и Петров заявили, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы «оторваться» и посмотреть местные достопримечательности. По их словам, они не являются сотрудниками ГРУ, а работают в фитнес-индустрии. Они также отрицают, что провозили в Великобританию яд «Новичок» во флаконе женских духов.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее их выписали из больницы, однако лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

В сентябре британские прокуроры обвинили в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными. Великобритания показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров и Боширов, являются офицерами российской разведки.