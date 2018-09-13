В Госдуме упразднили комиссию Поклонской по контролю за доходами депутатов

Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Наталья Поклонская, с комиссией по этике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по регламенту Ольгу Савастьянову.

По словам Савастьяновой, изменение в работе обеих комиссий планировалось с начала 2018 года, поскольку они выполняли схожие функции и обе проверяли поступающие в Думу документы. При этом у новой объединенной комиссии появится возможность досрочного прекращения полномочий депутатов.

Руководитель новой комиссии и его заместитель еще неизвестны. Как уточняет «Дождь», их кандидатуры внесут все фракции на следующей неделе, однако поскольку из-за пакетного соглашениями между фракциями, обе комиссии возглавляют депутаты «Единой России», то выбор руководителя останется за фракцией.

Ранее Интерфакс сообщал о планах руководителей думской фракции «Единой Россиии» лишить ее также и поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции за голосование против пенсионной реформы в первом чтении законопроекта.

Источники Интерфакса в руководстве партии говорили, что Поклонская «себя особо не проявляла» в должности зампреда комиссии по противодействию коррупции, а комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую она возглавила, «собралась на заседание почти через год» после ее формирования.

В ответ комиссия Поклонской 11 сентября сообщила о начале проверок в отношении пятерых депутатов из фракций партий «Единая Россиия» и «Справедливая Россия».

Наталья Поклонская была единственным депутатом думской фракции «Единой России», который проголосовал против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию в первом его чтении. Несколько членов фракции не явились в тот день на заседание.