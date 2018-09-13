У Петра Верзилова заподозрили отравление лекарствами

Родственники участника группы Pussy Riot Петра Верзилова со ссылкой на врачей рассказали, что у него заподозрили отравление лекарствами. Об этом сообщает «Медуза».

О том, какие именно это были лекарства, не сообщается. В качестве примера врачи привели антихолинергические препараты (из-за них перестают сокращаться мышцы). Родственники Верзилова также в разговоре с «Медузой» выразили уверенность «на тысячу процентов» в том, что он добровольно не принимал никаких препаратов.

Издание отмечает, что Верзилов остается в тяжелом состоянии, но его жизни ничто не угрожает. Его близкие сказали, что он «реагировал только глазами», но пока не разговаривал с ними.

О попадании Верзилова в больницу стало известно накануне. Его девушка, участница группы Вероника Никульшина сказала, что у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика.

Напомним, 15 июля Верзилов, Никульшина и другие участники Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу. Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).

После того, как они отбыли это наказание, на выходе из спецприемника их снова задержали и увезли в полицию, где и уведомили о новом административном деле, но затем отпустили.