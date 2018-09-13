Директор галереи на «Винзаводе» оценил ущерб от погрома выставки в 20 тысяч евро

Ущерб от погрома выставки, который устроили активисты SERB в галерее современного «11.12» искусства на «Винзаводе» составляет от 20 до 25 тысяч евро. Об этом агентству «Говорит Москва» рассказал директор «11.12» Александр Шаров.

«Мы написали заявление о краже. К нам должен приехать эксперт и тогда мы поймем, что можно восстановить, а что нельзя восстановить. В настоящий момент все испорченные работы являются вещественным доказательством преступления вот этих участников акции», — сказал Шаров.

Он уточнил, что точная сумму ущерба будет названа после оценки эксперта. При этом сумма в 20- 25 тысяч евро была взята из прайс-листа.

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Напомним, 12 сентября в Москве неизвестные разгромили выставку художника Василия Слонова под названием «Небесный Иерусалим». По словам директора галереи, облили работы красной краской, а также разлили жидкость, из-за которой в галерее «стоит устойчивый едкий запах сероводорода».

О том, что это именно активисты SERB устроили погром, они рассказали сами СМИ. «Это мы закрыли выставку. Художник сделал оскорбительную выставку в отношении Путина, Гагарина, других», — сказал один из активистов Александр Петрунько. По его словам, они написали заявление в Следственный комитет России с требованием закрыть выставку и провести расследование.